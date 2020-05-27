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Eduardo Capetillo reveló que su familia no quería que contrajera matrimonio con Biby Gaytán.

El cantante y actor habló por primera vez del día en que le pedían no jurar amor eterno a la madre de sus hijos.

Por: TV Azteca

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