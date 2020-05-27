Eduardo Capetillo reveló que su familia no quería que contrajera matrimonio con Biby Gaytán.

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Durante una entretenida plática en La Granja VIP, Kenny, se atrevió a preguntarle a Kunno sobre Nodal y la relación que tiene con su hija Inti y Cazzu.
Christian y Tanya hablan abiertamente de Humberto Noriega un antiguo atleta que partició en temporadas pasadas de Exatlón México y fue pareja de Ella Bucio
Alexis Vargas en Exatlón México Décima Temporada obtiene su cuarta medalla individual varonil, algo que nadie del Equipo Rojo ha logrado en el reality
María habla de los juegos mixtos y de su vínculo con Irving.
Convierte una lonchera común en un accesorio lleno de personalidad con estas ideas inspiradas en los personajes de KPop Demon Hunters.
Otra medalla varonil se disputa en Exatlón México Décima Temporada, descubre quién fue el ganador del intenso circuito; ¿Equipo Rojo o Equipo Azul?
Los especialistas explicaron las razones por la que una persona decide cortar algunos vínculos.
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El Granjero decidió cambiarse el look previo a la gala de esta noche.
Descubre una de las mejores técnicas para rellenar la ceja y rejuvenecer el rostro, especialmente si tienes más de 30 años y quieres estar en tendencia
Es uno de los personajes más queridos y entrañables y que podrás hacerlo piñata.
Los puedes personalizar como más te guste y que sin dudas aportarán un toque patriótico.
El Granjero sorprendió a todos esta tarde previo a la gala de La Granja VIP.
No es necesario ser un experto en decoración para que decores tu casa y la dejes lista para esta fecha.
La fiebre por K-Pop Demon Hunters también ha coronado a los antagonistas de la historia, los Saja Boys, como los favoritos para etiquetas personalizadas
Mientras Coryna lucha con su enfermedad, su mejor amiga y su esposo son amantes; la suegra de Coryna la responsabiliza de meter a la tentación en su casa.
Aristeo Cázares detalla que Adrián Leo y sus provocaciones, nadie le sigue el juego en Exatlón México, recordando todo lo que ha hecho en los circuitos
El Capataz contó los retos que está experimentando esta semana en La Granja VIP Segunda Temporada.