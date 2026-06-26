¡Una familia feliz! Giovanni Medina e Irina Baeva se dejan ver por primera vez juntos

Por primera vez, Giovanni Medina e Irina Baeva se dejaron ver como toda una familia junto al pequeño Emmanuel. Además de hablar sobre posibilidades de boda, Giovanni Medina e Irina Baeva, a quien llenó de elogios, revelaron si buscarán hijos pronto. ¿Cómo es la convivencia con Ninel Conde? Esto reveló la feliz pareja.