“Mi cerebro ya no respondió", Luis de Alba explica su desmayo y aparatosa contusión

En exclusiva, Luis de Alba reveló el resultado de varios días de estudios y revisiones médicas y lo que los médicos aseguran provocó el desmayo que le causó el tremendo golpe en la cabeza. Entre otras cosas, el actor compartió los detalles de sus moretones en el rostro y aseguró que ya quiere volver a Perfume de Gardenia. ¿Cómo le gustaría comenzar su retiro? ¡Checa lo que Luis de Alba compartió!