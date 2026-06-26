“Ver un país en las ruinas es muy fuerte”, Daniel Elbittar hizo un llamado a la solidaridad ante los terremotos en Venezuela
Tras los recientes terremotos en Venezuela, Daniel Elbittar compartió la angustia que sintió al no localizar a su familia e hizo un llamado a la solidaridad.
Daniel Elbittar se quebró ante las cámaras al hablar de los dos terremotos que azotaron su natal Venezuela. El actor confesó que sintió mucha angustia al no lograr comunicarse con sus familiares y lamentó que Venezuela no cuenta con la infraestructura para enfrentar una emergencia de esta magnitud; también hizo un llamada la solidaridad.