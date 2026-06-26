La actualización de cifras de heridos, fallecidos y desaparecidos tras los terremotos en Venezuela; todo explicado Con Peras y Manzanas

La actualización de las cifras de heridos, fallecidos y desaparecidos tras los terremotos en Venezuela, el apoyo que envió México y otros países al pueblo venezolano y el caso del hombre que tomó a su familia como rehenes en Tecámac para no ser llevado a la clínica de rehabilitación; todo explicado Con Peras y Manzanas por Sergio Sepúlveda.