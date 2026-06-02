¿Imelda Tuñón renuncia a la herencia para su hijo? Checa lo que respondió a Maribel Guardia y Marco Chacón

¿Conflicto de intereses? Tras la destitución de Maribel Guardia como tutora de su nieto y el nombramiento de una tía de Imelda Tuñón en su lugar, la cantante reacciona a los cuestionamientos que esto ha generado. ¿Existe un conflicto de intereses a favor de Imelda Tuñón? Además, luego de que la defensa legal de Imelda Tuñón anunciara acciones legales contra Maribel Guardia, Imelda dice no tener ‘idea’ al respecto y respondió a los señalamientos a Marco Chacón.