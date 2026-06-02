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La causa de la muerte de Blanca Adriana la suspensión de clases para este 11 de junio y más; explicado Con Peras y Manzanas

La causa de la muerte de Blanca Adriana, la CDMX y el Edomex colapsan por las lluvias, pronostican climas extremos anunciados y la suspensión de clases este 11 de junio; todo explicado Con Peras y Manzanas

Se confirma que la causa de la muerte de Blanca Adriana fue una mala aplicación de la anestesia, vuelve a colapsar la CDMX y el Edomex por lluvias, el anuncio de ONU sobre climas extremos para este 2026 y anuncian la suspensión de clases para la CDMX este 11 de junio; todo explicado Con Peras y Manzanas por Sergio Sepúlveda.

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