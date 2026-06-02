¡Evadiendo zafarranchos! Danna llegó a la CDMX y soltó detalles de su serie, Belinda y la Selección Mexicana
En su llegada a la CDMX y con mucha cautela, Danna reveló detalles de la serie que prepara, de su colaboración con Belinda y de su apoyo a la Selección Mexicana.
Danna evitó cualquier zafarrancho con la prensa a su llegada a la CDMX, contestó algunas preguntas, evadió otras y logró escaparse sin protagonizar escándalos. La cantante mexicana compartió detalles de la serie que está preparando, habló poco de su colaboración con Belinda y expresó su emoción y apoyo a la Selección Mexicana.