¡Evadiendo zafarranchos! Danna llegó a la CDMX y soltó detalles de su serie, Belinda y la Selección Mexicana

Danna evitó cualquier zafarrancho con la prensa a su llegada a la CDMX, contestó algunas preguntas, evadió otras y logró escaparse sin protagonizar escándalos. La cantante mexicana compartió detalles de la serie que está preparando, habló poco de su colaboración con Belinda y expresó su emoción y apoyo a la Selección Mexicana.