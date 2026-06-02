“Vive en mi corazón... será eterno”, David Bisbal abre el corazón y revela cómo lleva el fallecimiento de su padre
Antes de elogiar la carrera de Carlos Rivera, David Bisbal habló del fallecimiento de su padre y reveló cómo hace para honrar su memoria día con día.
A menos de cuatro meses del fallecimiento de su padre, David Bisbal abrió su corazón y compartió cómo ha enfrentado esta dolora pérdida. Para el cantante español, cuidar y acompañar a su madre se ha convertido en una forma de honrar la memoria de su papá. ¡Ojo a lo que dijo sobre la carrera de Carlos Rivera!