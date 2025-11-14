inklusion logo Sitio accesible
Irina Baeva cambia de look y habla del proceso legal que inició contra su exabogado por violencia

Irina Baeva, quien lució un espectacular cambio de look en el evento de La mujer del Año, habló del proceso legal que inició contra su exabogado por violencia.

Irina Baeva, quien lució un espectacular cambio de look en el evento de La mujer del Año, fue cuestionada sobre la fotografía que circuló de Gabriel Soto con Geraldine Bazán y habló del proceso legal que inició contra su exabogado por violencia. Aquí los detalles.

