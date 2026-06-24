“Me pegó mucho... sangré", El hijo de Isela Vega comparte fuertes episodios que vivió con ella
Arturo Vázquez, hijo de Isela Vega y Alberto Vázquez, compartió sensibles episodios que vivió al lado de su fallecida madre. Aquí todos los detalles.
A cinco años del fallecimiento de Isela Vega, su hijo Arturo Vázquez la recuerda con sentimientos encontrados y detalla fuertes episodios que vivió con la actriz. Entre otras cosas, el actor reveló que se reencontrará con su padre, Alberto Vázquez, quien prepara una sorpresa para sus fans.