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En Vivo

“Me pegó mucho... sangré", El hijo de Isela Vega comparte fuertes episodios que vivió con ella

Arturo Vázquez, hijo de Isela Vega y Alberto Vázquez, compartió sensibles episodios que vivió al lado de su fallecida madre. Aquí todos los detalles.

A cinco años del fallecimiento de Isela Vega, su hijo Arturo Vázquez la recuerda con sentimientos encontrados y detalla fuertes episodios que vivió con la actriz. Entre otras cosas, el actor reveló que se reencontrará con su padre, Alberto Vázquez, quien prepara una sorpresa para sus fans.

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