¡Rock, cumbia y luchas! Margarita ‘La Diosa de la Cumbia’ presume colaboración con DLD
Luego de compartir los logros de sus hijos en la industria musical, Margarita ‘La Diosa de la Cumbia reveló sus impresiones por la colaboración con DLD.
Margarita, quien se abrió paso en una industria donde el machismo era la regla, le enseña a su hija a no dejarse frenar por nada ni por nadie. ‘La Diosa de la Cumbia’, quien regresa con nueva música y una colaboración con DLD, compartió orgullosa los logros de sus hijos.