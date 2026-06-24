"¡Fui muy ignorante!”, Harry Geithner reaccionó a la anécdota que vivió con su esposa y que le cambió la vida
En vísperas de su sexto aniversario de bodas, Alejandra, la esposa del actor Harry Geithner, compartió una bella anécdota que marcó a ambos de distinta manera.
A vísperas de cumplir seis años de feliz matrimonio con el actor Harry Geithner, su esposa Alejandra compartió cómo fue la primera cita que tuvieron donde los hijos de la conductora los acompañaron a un campamento. ¿Cómo los marcó aquel encuentro lleno de amor y aprendizaje?