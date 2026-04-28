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Julio César Chávez reacciona a la pelea entre Aarón Mercury y Mario Bautista en Supernova Génesis 2026. “Subirse a un ring requiere mucha preparación”

“Mientras se preparen a conciencia y entrenen bien, no hay problema”, dice Julio César Chávez sobre los exitosos eventos como Supernova Génesis 2026.

Luego de que Mario Bautista terminara en el hospital con una fractura tras ser noqueado en el primer round de su pelea contra Aarón Mercury en Supernova Génesis 2026, Julio César Chávez da su opinión sobre los riesgos del box y los exitosos eventos que involucran combates entre influencers.

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