Kike Mayagoitia rompe en llanto y lanza reflexión por las mujeres que sacan adelante a su familia

Nuestro conductor Kike Mayagoitia abrió su corazón y, con lágrimas en los ojos, nos compartió episodios de su infancia, donde su mamá fue fundamental en su crecimiento. Así invitó a la reflexión hacia aquellas mujeres que cumplen distintos roles para sacar adelante a su familia. ¡Imperdible!

