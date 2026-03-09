Kike Mayagoitia rompe en llanto y lanza reflexión por las mujeres que sacan adelante a su familia
Nuestro conductor Kike Mayagoitia rompe en llanto compartiendo episodios de su infancia, donde su mamá fue fundamental en su crecimiento. ¡Imperdible!
Nuestro conductor Kike Mayagoitia abrió su corazón y, con lágrimas en los ojos, nos compartió episodios de su infancia, donde su mamá fue fundamental en su crecimiento. Así invitó a la reflexión hacia aquellas mujeres que cumplen distintos roles para sacar adelante a su familia. ¡Imperdible!