AL MOMENTO: Lola Cortés se une a Venga La Alegría, así fue su llegada al programa

Este viernes 17 de abril nos llevamos una gran sorpresa, pues se anunció que Lola Cortés se unirá a Venga La Alegría, como parte del equipo de juezas de Miss Alegría. La icónica jueza de La Academia es parte de un reality que busca descubrir nuevos talentos infantiles que podrían convertirse en las próximas celebridades mexicanas.

Fueron Kristal Silva y Kike Mayagoitia quienes hicieron el anuncio oficial, durante el gran estreno de Miss Alegría 2026. Se trata de la tercera edición de este reality que ha cambiado la vida de sus ganadoras.

Lola Cortés es jueza de Miss Alegría 2026

Para evaluar cómo se desarrolla el talento sobre un escenario, pocas personas tienen la experiencia y conocimiento de Lola Cortés. Por esta razón formará parte del equipo de juezas, junto a Aleida Núñez y Cynthia de la Vega, quien es modelo y reina de belleza mexicana.

Es la primera vez que Lola Cortés forma parte de una competencia así, pero ella afirmó que será en Cynthia de la Vega en quien encontrará un gran apoyo durante el reality.

Kike Mayagoitia le cuestionó si en las próximas semanas veremos a la "jueza de hierro" que conocemos del reality de canto más emblemático de nuestro país, conocida por su dureza y exigencia, pero ella admitió que aún no puede responder esa pregunta. Sin embargo, sí dijo cuál podría ser su mayor reto en Miss Alegría 2026. "Lo que sí puedo decirte es lo difíciles que son las mamás", dijo. "Hay que lidiar con las mamás, para mí eso es lo más difícil".

Dónde ver Miss Alegría, el nuevo reality de Venga La Alegría

Miss Alegría se estrenó este viernes 17 de abril y podrás seguirlo viendo semana a semana durante la emisión de Venga La Alegría, por la señal de Azteca UNO. También está disponible en el sitio web oficial de Azteca UNO y en la app TV Azteca En Vivo, totalmente gratis.

