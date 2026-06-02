¡De manita sudada! Los cocineros de MasterChef 24/7 trabajan en equipo para conseguir el Pin

La tercera semana de MasterChef 24/7 ha iniciado con mucha intensidad, pues los cocineros (o al menos, la mayoría) buscan quedarse con el Pin que les dará el poder de tomar importantes decisiones en los siguientes 7 días y naturalmente, el reto de esta noche los llevó al extremo. ¿De qué se trató?

Los participantes cocinan de la mano

Durante la bienvenida a la gala de esta noche, los paladares más exigentes de México les comentaron a los 20 cocineros que quedan en el reality show que tendrían solamente 35 minutos en total (con 3 de ellos incluidos en su visita al mercado) para presentar su propuesta gastronómica; sin embargo, el verdadero reto se encontraba bajo las cajas misteriosas que estaban en sus estaciones, pues luego de que las levantaran, se enteraron que tendrían la encomienda de cocinar tomados de la mano.

Luego de que los participantes ingresaran al mercado, los Chefs apuntaron que las 10 parejas tendrían que poner a prueba su comunicación y coordinación con el fin de salir adelante en el difícil reto; además, se preguntaron cuál sería el resultado de aquellos cocineros que no encajen necesariamente por ser diestros o zurdos.

Por otro lado, cabe señalar que Claudia Lizaldi le adelantó a Lancer y Diego que el ganador del Pin de esta noche tendrá una ventaja considerable y es que apuntó que "es el poder más grande que el portador ha tenido en todas las temporadas de MasterChef".

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Mañana será martes de beneficio o castigo y se definirán a los dos capitanes de la semana, los cuales estarán al frente de la próxima batalla por equipos el próximo miércoles; la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.

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