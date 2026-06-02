Cómo hacer figuras de foami de Pocoyó fáciles para una fiesta sin gastar mucho dinero

Si quieres hacer figuras de foami de Pocoyó, ya sea para adornar una fiesta infantil o bien para fomentar la creatividad de los más pequeño, aquí te diremos cómo hacerlas de una manera fácil, no tendrás que gastar tanto dinero, y sobre todo, ahorrarás tiempo, pero conseguirás vivir un momento lindo a lado de tus hijos.

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Así puedes hacer figuras de Pocoyó en foami

Materiales

Lo primero que necesitarás es juntar todos los materiales que te diremos a continuación:

Foami de color azul, este color será necesario para dibujar el cuerpo y el gorro de pocoyó, carne rosa para trazar las caras y manos, amarillo para su cremallera, blanco y negro para sus ojitos. Tijeras y pegamento, en este último deberás ocupar silicón caliente para que sea más rápido de hacer; o bien silicón líquido por si los más pequeños quieren ayudar y aprender. Marcador permanente de color negro, este debe contar con una punta fina, así como un marcador azul, este es opcional ya que sólo podría servir para trazar las sombras. De igual manera deberás comprar pintura acrílica de color blanco y un palillo, esto es para hacer el brillo de los ojos de Pocoyó Terminamos con, una plancha de ropa o bien una alaciadora de cabello, estos artículos ayudarán para dar volumen a las piezas. No olvides tener a la mano una plantilla o molde de Pocoyó, en este caso puede buscar en internet: Pocoyó moldes para Foami, imprime en tamaño carta dependiendo del tamaño que los quieras hacer.

Paso a paso

Recorta a Pocoyó Corta el dibujo de acuerdo a las piezas que lo conforman, por ejemplo: el gorro y el cuerpo pueden ser una pieza o bien, los puedes separar, la cara, las manos, la cremallera amarilla y el botón, todo va por separado. Marca y corta el foami. Cuando ya tengas separadas las piezas coloca el foami del color al que le corresponde. Arma como si fuera un rompecabezas. Lo primero que tienes que hacer es ocupar una pieza del cuerpo y gorro azul como la base. La cara va de la siguiente manera: tendrás que pagar la pieza de color carne encima del gorro en el espacio del rostro. En el gorro puedes pegar las orejeras de su gorrito a los lados de la cara. Pega las manitas al final de las mangas, el óvalo o triángulo amarillo va en el pecho para poder simular que es el cierre de su ropa.

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