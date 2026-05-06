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¡Isabel Carvajal y Édgar Núñez encienden MasterChef 24/7 con tradición y alta cocina!

El sazón de hogar y la cocina experimental se fusionan para llevar a los participantes al siguiente nivel.

La chef Isabel Carvajal llega a MasterChef 24/7 para conquistar con el sabor auténtico de casa, ese “calorcito” que solo la cocina tradicional puede ofrecer. A su lado, Édgar Núñez aporta su dominio en técnicas y cocina experimental, elevando cada platillo con creatividad y precisión. Juntos, serán clave para que los participantes desarrollen habilidades que realmente impresionen a los chefs.

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