¡Isabel Carvajal y Édgar Núñez encienden MasterChef 24/7 con tradición y alta cocina!

La chef Isabel Carvajal llega a MasterChef 24/7 para conquistar con el sabor auténtico de casa, ese “calorcito” que solo la cocina tradicional puede ofrecer. A su lado, Édgar Núñez aporta su dominio en técnicas y cocina experimental, elevando cada platillo con creatividad y precisión. Juntos, serán clave para que los participantes desarrollen habilidades que realmente impresionen a los chefs.

