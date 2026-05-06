Ricardo Casares envía un mensaje de amor a su mamá tras las complicaciones que han vivido: “No te voy a soltar nunca”
Los conductores abrieron su corazón y hablaron de sus mamás, acerca de las anécdotas donde las han hecho llorar, los peores regaños y mucho más.
Conductores de Venga La Alegría hablan del amor maternal y sus mejores experiencias con sus madres en “El Club de los Corazones Rotos”. Muchas veces el rol tiene que cambiar y ellos ahora cuidan a sus mamás como ellas cuidaron de ellos cuando eran unos niños.