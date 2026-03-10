¿Igualito que ‘El Sol’? ¡Así luce el hijo mayor de Luis Miguel y Aracely Arámbula!

Por primera vez, Miguel, el hijo mayor de Aracely Arámbula y Luis Miguel, fue captado por las cámaras de Ventaneando en el aeropuerto de la CDMX. Así fue cómo el joven de 19 años llamó la atención por su parecido a sus padres, pero... ¿a quién se parece más? ¡Aquí las imágenes!