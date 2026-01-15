inklusion logo Sitio accesible
uno nuevo
logo prueba vla
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

“Estoy vivo de milagro”, Luis Ernesto Franco rompió el silencio sobre los abusos que sufrió en su infancia

Luis Ernesto Franco rompió el silencio al confesar que fue víctima de abusos y que, al callar, cayó en adicciones y depresión. ¿Cómo logró levantarse de esa oscuridad? Esto fue lo que reveló el actor.

Videos,
Venga La Alegría

Luis Ernesto Franco rompió el silencio al confesar que fue víctima de abusos y que, al callar, cayó en adicciones y depresión. ¿Cómo ha logrado levantarse de esa oscuridad? Esto fue lo que contestó el actor, quien aseguró que contar su historia, la percepción del medio ya no fue la misma.

Videos