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Eduardo Yáñez alza la voz ante la prensa y habla claro sobre la polémica del celular

Eduardo Yáñez alzó la voz pidiendo respeto a la prensa y rompió el silencio sobre la polémica del celular de un reportero. ¿Habrá acuerdo? Esto reveló el actor.

Luego de reprobar provocaciones y agresiones, Eduardo Yáñez alzó la voz pidiendo respeto a la prensa; el actor aseguró que prensa y actores dependen uno del otro. Además, rompió el silencio sobre la polémica que se generó a partir del teléfono de un reportero. ¿Llegarán a un acuerdo? Esto reveló el actor.

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