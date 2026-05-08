Eduardo Yáñez alza la voz ante la prensa y habla claro sobre la polémica del celular

Luego de reprobar provocaciones y agresiones, Eduardo Yáñez alzó la voz pidiendo respeto a la prensa; el actor aseguró que prensa y actores dependen uno del otro. Además, rompió el silencio sobre la polémica que se generó a partir del teléfono de un reportero. ¿Llegarán a un acuerdo? Esto reveló el actor.