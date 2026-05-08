"¡Nos vamos a burlar de ella cuando la vayamos a embargar!”, el abogado de Gabriel Soto arremete contra Laura Bozzo
Tras las polémicas burlas de Laura Bozzo hacia Gabriel Soto por el pleito legal que habrían sostenido, el abogado del actor le envió un mensaje a la conductora.
Después de las sarcásticas declaraciones de Laura Bozzo sobre el pleito legal que habría sostenido con Gabriel Soto, el abogado del actor, Gustavo Herrera, no se quedó callado y le envió un certero mensaje a la conductora. Entre otras cosas, Gustavo Herrera aseguró que a la conductora se le olvidó que fue condenada tras perder el juicio ante Gabriel Soto e Irina Baeva y le exigió dejar de decir mentiras.