"¡Nos vamos a burlar de ella cuando la vayamos a embargar!”, el abogado de Gabriel Soto arremete contra Laura Bozzo

Después de las sarcásticas declaraciones de Laura Bozzo sobre el pleito legal que habría sostenido con Gabriel Soto, el abogado del actor, Gustavo Herrera, no se quedó callado y le envió un certero mensaje a la conductora. Entre otras cosas, Gustavo Herrera aseguró que a la conductora se le olvidó que fue condenada tras perder el juicio ante Gabriel Soto e Irina Baeva y le exigió dejar de decir mentiras.