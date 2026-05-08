¡Polca, Michael Jackson y más! Así se vivió el Festivalito del Día de las Madres en VLA

Luz Elena, Kristal y Viviann deslumbraron con sus pasos de polca, Mauricio Barcelata rindió homenaje a Michael Jackson y Sergio Sepúlveda declamó ‘Caricia’, un poema de Gabriela Mistral. Tabata, Kike, Flor, Ricardo y Rahmar, se vistieron de trapeadores y le sacaron brillo a la pista con una imperdible coreografía. ¡No pierdas detalle del Festivalito del Día de las Madres de VLA!