Venga La Alegría | Programa 22 de junio 2026 Parte 1 | ¿Fátima Bosch enojada? Haz tu propio terrario y pasarela de moda

Revive la primera parte de Venga La Alegría donde tuvimos un inicio de semana increíble con las últimas noticias en Zona de Espectáculos, justicia para la abuela de Laura Zapata, quien sufrió de maltrato por parte de su enfermera, las primeras palabras de Sergio Basañez, quien abrió su corazón para pláticar sobre las últimas palabras de su madre. En estilo de vida, aprende a hacer tu propio terrario en casa para atraer paz y tranquilidad, disfruta de una pasarela de outfits en tendencia para la primavera verano 2026. Disfruta del resumen y los mejores momentos de las últimas horas de lo que ha pasado en MasterChef 24/7.