Pablo reacciona al llanto de Dani tras su eliminación de MasterChef 24/7: “No me enamoré de Daniela Parra”
Pablo, el más reciente eliminado de MasterChef 24/7 nos visitó en el foro de Venga La Alegría y nos habló sobre su participación en la Cocina más Famosa de México y sobre su amistad con Daniela Parra.
Después de la eliminación de Pablo de MasterChef 24/7, Daniela Parra se vio muy afectada con su salida, ya que ella comenta que él era su lugar seguro y tenían una fuerte alianza. Pablo declaró que ha tenido problemas con su novia, pero deja en claro que él no se enamoró de Dani.