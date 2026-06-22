Tremenda caída de Kristal Silva y Kike Mayagoitia durante una demostración de baile
En pleno programa en vivo, Kike Mayagoitia y Kristal Silva, dieron una demostración de tango; sin embargo si final triunfal, terminó en una polémica caída.
El día de hoy llegó al foro una talentosa pareja que práctica tango, bailaron en la pista de Venga La Alegría y nos explicaron más sobre este baile que enamora a todos. Kike y Kristal practicaron previamente una pequeña demostración de baile que culminó en una aparatosa caída en vivo.