Maribel Guardia rompe el silencio y habla de su bajo peso y del sketch con Bárbara Torres
Maribel Guardia aclaró los rumores sobre su bajo peso, explicó por qué hizo el sketch con Bárbara Torres y fijó su postura a las declaraciones de Imelda Tuñón.
Breve y concreta, Maribel Guardia fija su postura sobre las polémicas declaraciones de Imelda Tuñón sobre una supuesta agresión sexual que habría sufrido Julián Figueroa. Después de aclarar los rumores de su bajo peso, la consagrada actriz explicó por qué hizo el hilarante sketch con Bárbara Torres.