"¡Me está siguiendo!”, Imelda tuñón acusa a Maribel Guardia de querer controlarla
Además de aclarar si contrató personal de seguridad, Imelda Tuñón arremetió contra Maribel Guardia por los comentarios que hizo sobre su nueva pareja.
Luego de que Maribel Guardia asegurara que le han hablado bien de la nueva pareja de Imelda Tuñón, la cantante no se quedó callada y le respondió. Además, aclaró si es cierto que contrató seguridad tras recibir supuestas amenazas. ¿La reconciliación entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón está más lejos que nunca?