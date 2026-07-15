"¡Me está siguiendo!”, Imelda tuñón acusa a Maribel Guardia de querer controlarla

Luego de que Maribel Guardia asegurara que le han hablado bien de la nueva pareja de Imelda Tuñón, la cantante no se quedó callada y le respondió. Además, aclaró si es cierto que contrató seguridad tras recibir supuestas amenazas. ¿La reconciliación entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón está más lejos que nunca?