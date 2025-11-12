inklusion logo Sitio accesible
Mati rompe en llanto al sentirse responsable de la victoria de los Rojos en Exatlón

“No soy un robot” Mati Álvarez abre su corazón y dice lo que siente ante la victoria de los Rojos y Paulette le refrenda su apoyo.

Exatlón México
