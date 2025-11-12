Mati rompe en llanto al sentirse responsable de la victoria de los Rojos en Exatlón “No soy un robot” Mati Álvarez abre su corazón y dice lo que siente ante la victoria de los Rojos y Paulette le refrenda su apoyo. Publicado: 12/11/2025 | 🕑 13:40Venga La Alegría Compartir Copiar enlace Exatlón México ¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News! Galerías y Notas Azteca UNO Ninel Conde acusó a Angélica Vale de infidelidad con su ex antes de su divorcio Famosos ¿Te estás convirtiendo en la persona que quieres ser?”: Andrea Álvarez lanza una poderosa reflexión Exatlón México Elektra remata esta potente moto que ahorra gasolina y que tiene a pagos semanales en El Mejor Fin Estilo de vida ¿Se repetirán HOY? Auroras boreales decorarán de nuevo los cielos de México Azteca Uno Especiales Este es el Pueblo Mágico de Querétaro más bonito para hacer una boda, según la IA Viajes Esta es la verdad de por qué dicen que los gatos tienen 7 vidas y te contamos si es real o no Azteca Uno Especiales Ver más