Venga La Alegría | Programa 26 de diciembre Parte 1 | El génesis de Pandora, los proyectos de Adal Ramones para el 2026 y más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 26 de diciembre 2025, parte 1: El viaje de Ana Bárbara a Chile, los que dijo Enrique Guzmán de la hija de Rocío Dúrcal, los proyectos de Adal Ramones rumbo al 2026, las ‘fórmulas de amor’ de Jorge Ortiz de Pinedo, el inicio de las Pandora, las declaraciones sobre Año Nuevo de Germán Ortega y los cambios que anticipó Mora para su carrera. Además, la pasarela de pijamas, la receta de galletas para perritos y mucha diversión.