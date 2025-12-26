Se siente la dueña de la casa | Programa del 26 de diciembre 2025
Este capítulo de Acércate a Rocío nos trae el caso de un viudo que además de quedarse con la herencia, comienza una vida despojando a su propia hija.
José enviudó y comenzó una nueva relación con Guadalupe, a quien llevó a vivir a casa de su difunta esposa, de donde corrió a su propia hija Abigail para que este pudiera rehacer su vida.
Despojo, robo y hurgamiento a la ropa interior y pertenencias privadas de la hija de Raúl, Abigail y más tensiones se han hecho presentes en este caso que conmocionó a la audiencia de Acércate a Rocío.