¡Nacho Casano se convierte en el primer eliminado de La Academia VLA!

La segunda temporada de La Academia VLA comenzó el pasado 12 de septiembre y hoy estamos viviendo el segundo concierto, en el cual lamentablemente, le dimos la despedida al primer eliminado del reality.

Nacho Casano es el primer eliminado de La Academia VLA

Nuestro querido Nacho Casano lo dio todo y se fue con la frente en alto de La Academia VLA. En el primer concierto, Nacho interpretó el tema “Tacones Rojos” de Sebastián Yatra y no le fue nada bien con las críticas del panel de jurados y su calificación fue mala, por lo que quedó nominado con Imelda Tuñón.

En este segundo concierto, Nacho Casano llegó seguro de sí mismo para interpretar “Amante Bandido”, del grandioso Miguel Bosé; sin embargo, su calificación nuevamente no fue nada buena. Sylvia Pantoja fue bastante contundente con sus comentarios y le dijo a Nacho que destrozó la canción de Miguel Bosé y que además le faltó demasiada afinación.

El público decidió por medio de la App en vivo de TV Azteca y lamentablemente, Nacho Casano se convirtió en el primer eliminado de esta temporada 2025.

¿Quiénes siguen en el reality de La Academia VLA?

Marcos Valdés

Fernanda Ostos

Luis Fernando Peña

Matín Quezada

Imelda Tuñón

Padre José de Jesús

Daniela Parra

No te pierdas todos los viernes los conciertos de La Academia VLA y recuerda que tú tomas la decisión de quién se queda o quién se va del reality por medio de nuestra App en vivo de TV Azteca.