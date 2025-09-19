¡Nacho Casano se convierte en el primer eliminado de La Academia VLA!
La Academia VLA se encuentra en su segundo concierto y hoy conocimos al primer eliminado de la competencia.
La segunda temporada de La Academia VLA comenzó el pasado 12 de septiembre y hoy estamos viviendo el segundo concierto, en el cual lamentablemente, le dimos la despedida al primer eliminado del reality.
Así interpretó Nacho Casano “Tacones Rojos” en su debut en La Academia VLA
Nacho Casano es el primer eliminado de La Academia VLA
Nuestro querido Nacho Casano lo dio todo y se fue con la frente en alto de La Academia VLA. En el primer concierto, Nacho interpretó el tema “Tacones Rojos” de Sebastián Yatra y no le fue nada bien con las críticas del panel de jurados y su calificación fue mala, por lo que quedó nominado con Imelda Tuñón.
En este segundo concierto, Nacho Casano llegó seguro de sí mismo para interpretar “Amante Bandido”, del grandioso Miguel Bosé; sin embargo, su calificación nuevamente no fue nada buena. Sylvia Pantoja fue bastante contundente con sus comentarios y le dijo a Nacho que destrozó la canción de Miguel Bosé y que además le faltó demasiada afinación.
El público decidió por medio de la App en vivo de TV Azteca y lamentablemente, Nacho Casano se convirtió en el primer eliminado de esta temporada 2025.
¿Quiénes siguen en el reality de La Academia VLA?
- Marcos Valdés
- Fernanda Ostos
- Luis Fernando Peña
- Matín Quezada
- Imelda Tuñón
- Padre José de Jesús
- Daniela Parra
