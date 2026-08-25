"¡Mustia!”, Niurka alza la voz y defiende a José Manuel Figueroa de los señalamientos de Ninel Conde

Niurka defiende a su amigo José Manuel Figueroa de los señalamientos que hizo Ninel Conde en su propio reality de que vivió episodios de violencia con el cantante durante su noviazgo. En exclusiva, Niurka compartió su reflexión sobre el caso. Entre otras cosas, la actriz cubana aseguró que la situación que dice, vivió Ninel con José Manuel, ella también la experimentó, pero a diferencia del ‘Bombón Asesino’, Niurka sí alzó la voz cuando ocurrió. ¡Ojo a lo que anticipó sobre su participación en La Granja VIP Segunda Temporada!