Nodal rompe el silencio del ‘fuego cruzado’ cerca del rancho de los Aguilar, revela diferencias con Cazzu, habla de “Rosita” y de Pepe Aguilar

Christian Nodal rompió el silencio sobre el momento de terror que vivió junto a Ángela Aguilar en el supuesto fuego cruzado cerca del rancho de los Aguilar en Zacatecas. Tras reflexionar sobre la vida, habló de las diferencias que tiene con Cazu sobre la crianza de Inti y confesó su gusto por “Rosita”. ¿Pepe Aguilar será el próximo mánager de Cristian Nodal? Esto reveló el cantautor de regional mexicano.