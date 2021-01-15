Cristy Nodal, mamá de Christian Nodal, se despide de su larga cabellera y aparece con cambio de look.

La guapa mamá de Christian Nodal se convirtió en una de las mujeres más hermosas y populares de la industria de la farándula, pues conquistó a todos con su sensualidad, juventud y alegría.

Y es que, Cristy Nodal, se metió en el corazón de todo México por el infinito amor y apoyo que le brinda a su famoso hijo.

La hermosa mujer también se dio a conocer por su rostro pintado con elegante maquillaje y tonos vibrantes.

Por si fuera poco, la progenitora del sonorense se posicionó como un referente de estilo para millones de mujeres mexicanas. Abrigos, sombreros, vestidos y blusas escotadas se convirtieron en el sello personal de Cristy.

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Sin embargo, Silvia Cristina Nodal inició el primer mes de 2021 con un espectacular cambio de look que dejó a todos con la boca abierta.

La hermosa mexicana se despidió de su larga y negra cabellera, dando paso a un estilo mucho más rockero.

La integrante de la Dinastía Nodal se cortó la melena y lució sus prominentes pómulos al máximo.

Fue a través de un video en Instagram, donde la hermosa mujer dejó claro que es una completa reina del estilo.

Desde su primera aparición en los medios de comunicación, Cristy se mostró como una mujer elegante y clásica, presumiendo al máximo su poderosa personalidad.

Al parecer, la guapa mujer está lista para seguir los pasos de su nuera Belinda, pues tiene todos las cualidades para convertirse en una deslumbrante estrella de las redes sociales.

Recordemos que, Cristy Nodal, lleva una excelente relación con la novia de su hijo Christian. Fue a finales de noviembre del año pasado, cuando la susodicha dedicó un emotivo mensaje a la intérprete de ‘Bella Traición’.

La gente habla, la gente dice, al fin esto es real y esto es mi familia. Gracias por los que están conmigo en este día tan importante. Gracias mi bebé Belinda

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