“La verdad saldrá a la luz”, Livia Brito acude al Reclusorio Sur a una nueva audiencia
Livia Brito acudió al Reclusorio Sur para dar continuidad al caso de presunta falsedad de declaraciones. ¿Ya pagó la millonaria cifra a Ernesto Zepeda?
Livia Brito se presentó en los juzgados del Reclusorio Sur de la CDMX para dar continuidad a la audiencia derivada por presunta falsedad de declaraciones. Entre otras cosas, la actriz compartió cómo ha llevado el proceso desde principios de este año y su abogado dio detalles del amparo que presentaron. Además, Livia Brito explicó por qué aún no ha pagado la millonaria cifra derivada del pleito legal con Ernesto Zepeda.