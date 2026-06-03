¡Pasión y Gloria del Futbol! La exposición que debes visitar rumbo a la máxima fiesta futbolera

La fiebre del futbol ya se siente en la CDMX y nada como vivirla al máximo con una exposición ideal para los futboleros e indispensable para los no futboleros. Víctor Landeros nos cuenta todos los detalles de Pasión y Gloria del Futbol, donde encontrarás todos los jerseys de la Selección Azteca, increíbles fotografías y los datos que debes conocer previo a la máxima fiesta futbolera. ¡Imperdible!