Venga La Alegría | Programa 3 de junio 2026 Parte 2 | La entrevista exclusiva a Steven Spielberg, Emily Blunt y Colman Domingo; los mejores juegos y más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 3 de junio 2026, parte 2: Mariana Ochoa reacciona a la ‘Ley Cazzu’, Daniel Elbittar arremete contra Fernando Carrillo por comentarios sobre Venezuela; el terrible caso de la periodista secuestrada Roxana Guzmán y la mamá que tundió a cinturonazos a su hijo por ratero, todo explicado Con Peras y Manzanas.

También, las confesiones de El Club de los Corazones Rotos y Ricardo Casares entrevistó en exclusiva a Steven Spielberg, Colman Domingo y Emily Blunt por El día de la revelación o Disclosure Day. Además, visitamos la exposición Pasión y Gloria del Futbol y jugamos Sin Palabras, La Productora Dijo y ¿Te Cae? ¡Venga La Alegría!