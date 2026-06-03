Venga La Alegría | Programa 3 de junio 2026 Parte 1 | Jorge Medina responde a sus detractores por su próximo dueto con Ángela Aguilar y más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 3 de junio 2026, parte 1: El abogado de Maribel Guardia reveló que la actriz no ha recibido notificación de su destitución como tutora, Roxana Castellanos respalda a Gaby Platas en su polémica con Paco de la O, Jorge Medina responde a quienes critican su posible dueto con Ángela Aguilar, David Zepeda revela en qué quedó la filtración de su video íntimo, las consecuencias de la luz azul que emiten los dispositivos digitales explicadas por un neurólogo y los experimentos de Inter ¿Neta?.

También, Edgar Vivar explica por qué volverá al quirófano, Karla Souza rompió el silencio sobre la versión de Nosotros Los Nobles versión estadounidense y los mejores diseños de moda urbana para lucir juvenil y cómoda. Además, los mejores momentos de MasterChef 24/7 del 2 de junio 2026. ¡Venga La Alegría!