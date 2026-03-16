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¡Los estados afectados por las ondas de calor, ‘Lady Pepitas’ y los cierres en el Metro de la CDMX! Sergio Sepúlveda lo explica Con Peras y Manzanas

Los estados afectados por ondas de calor, cierres y horarios especiales en la línea 2 del Metro de la CDMX por remodelación y todo sobre ‘Lady Pepitas’... ¡explicado Con Peras y Manzanas!

Los estados afectados por ondas de calor y los cierres y horarios especiales en la línea 2 del Metro de la CDMX por trabajos de remodelación; además, todos los detalles sobre ‘Lady Pepitas’. Así lo explica Sergio Sepúlveda Con Peras y Manzanas. ¡Tona nota y comparte!

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