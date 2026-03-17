¡Lo de Nayelli ‘N’, lo de Lady Jalisco y más! Sergio Sepúlveda lo explica Con Peras y Manzanas

La mujer en estado de ebriedad que trató de evitar una detención hablando en inglés y ahora la llaman ‘Lady Jalisco’, aunque es de Michoacán; lo que debes saber sobre Nayelli ‘N’, vinculada a progreso por presunto abuso infantil y, el trabajador que quedó suspendido al limpiar ventanas de un edificio. Sergio Sepúlveda lo explica Con Peras y Manzanas.