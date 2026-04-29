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Los signos zodiacales que tienen más conflictos en el amor y los más “novieros”

¿Por qué nuestro signo zodiacal influye en nuestra vida de pareja? La astrología te puede decir con quién eres más compatible y con quién, de plano, no.

No solamente el día en el que naces, sino la hora en la que naces y el lugar, pueden determinar cómo serán tus relaciones afectivas. Un experto en astrología nos explica, en Venga La Alegría, cuáles son los signos compatibles y complementarios, qué signos resultan más “funables” y los más “novieros”.

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