Rebecca de Alba reacciona a rumores de que un ex le fue infiel con Ricky Martin

A más de 2 décadas de que terminó su relación con Ricky Martin, Rebecca de Alba reacciona a rumores que vuelven a ligarla con el cantante y dice que “es un tema que ni lo sé y si lo supiera no me nace hacer comentarios”. Recalcó ante las cámaras de Venga La Alegría que las cosas han cambiado mucho desde esa época y “las personas nos transformamos con el tiempo”.

