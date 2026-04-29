Rebecca de Alba reacciona a rumores de que un ex le fue infiel con Ricky Martin
“Me siento como la comadre tejiendo con la otra”, dijo Rebecca de Alba sobre rumores que han surgido sobre la relación que tuvo con Ricky Martin.
A más de 2 décadas de que terminó su relación con Ricky Martin, Rebecca de Alba reacciona a rumores que vuelven a ligarla con el cantante y dice que “es un tema que ni lo sé y si lo supiera no me nace hacer comentarios”. Recalcó ante las cámaras de Venga La Alegría que las cosas han cambiado mucho desde esa época y “las personas nos transformamos con el tiempo”.