A 21 años de la muerte de Mariana Levy, José Emilio Fernández dice que prefiere aislarse en el aniversario luctuoso. “Estos días son horribles”
“Abril, preferiría que no hubiera existido”, dice José Emilio Fernández sobre el mes en que murió su mamá, la actriz Mariana Levy. Hoy se cumplen 21 años.
José Emilio Fernández habló con Venga La Alegría sobre cómo conmemoró el aniversario luctuoso de Mariana Levy, a 21 años de que la actriz perdiera la vida de manera trágica. También confiesa que prefiere no ver las telenovelas de su mamá; “me quiebro”.