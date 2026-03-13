Lo del presunto boxeador de Monterrey y lo del niño encontrado en Ecatepec; así lo explica Sergio Sepúlveda Con Peras y Manzanas
Sergio Sepúlveda explica explicó, Con Peras y Manzanas, lo del presunto boxeador que golpeó a un elemento de seguridad en Monterrey, lo del niño encontrado sólo, sin ropa y con un golpe en Ecatepec y más.
Sergio Sepúlveda explica, Con Peras y Manzanas, lo del presunto boxeador que golpeó a un elemento de seguridad en Monterrey; lo del niño encontrado sólo, sin ropa y con un golpe en Ecatepec y los avances en el caso del pequeño que sufrió quemaduras,. Aquí los detalles.