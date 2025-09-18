¡Desde anillo de compromiso hasta espaldarazo a los periodistas! Así se vivió la presentación de Ni con ellas, ni sin ellas
Pedro Moreno, Cristián de la Fuente y Yuliana Peniche, robaron cámara en la presentación de Ni con ellas, ni sin ellas. ¡Ojo a lo de Julio Camejo defendiendo a los periodistas tras la polémica con el novio de Susana Zabaleta!
TV Azteca
¡Hubo de todo en la presentación de Ni con ellas, ni sin ellas! Mientras Pedro Moreno buscará transformar el escándalo que lo llevó a ser arrestado en una lección de vida, Cristián de la Fuente reveló que la vida en pareja es su escena favorita. Además, Yuliana Peniche presumió su anillo de compromiso. ¡Ojo a lo que declaró Julio Camejo defendiendo a los periodistas tras la polémica con el novio de Susana Zabaleta!
