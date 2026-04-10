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Venga La Alegría | Programa 10 de abril 2026 Parte 2 | El asombroso parecido entre Ángela Aguilar, Cazzu y la modelo del nuevo video de Nodal, los mejores juegos y más

Abogados de la hija de Carmen Salinas advierten que tomarán acciones legales contra Saskia Niño de Rivera y el polémico parecido entre Ángela Aguilar, Cazzu y la modelo de “Un Vals” de Nodal, los mejores juegos y más. ¡Venga La Alegría!

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 10 de abril 2026, parte 2: Abogados de la hija de Carmen Salinas advierten que tomarán acciones legales contra Saskia Niño de Rivera y el polémico parecido entre Ángela Aguilar, Cazzu y la modelo de “Un Vals” de Nodal.

Además, el resumen de Exatlón, lo que Los Niños Preguntan y los perritos en adopción de Fundación Adopta Huellitas. También jugamos Coordenadas, Sin Palabras, No te Hagas Pelotas y el Desafío VLA. ¡Venga La Alegría!

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