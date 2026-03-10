Venga La Alegría | Programa 10 de marzo 2026 Parte 2 | Gran Premio VLA, pasarela, Sin Palabras y más en el Día de Mario Bros

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 10 de marzo 2026, parte 2: César Évora expone fraude con su nombre, Susana González reacciona a las polémicas sobre los supuestos ritos satánicos de Carmen Salinas, el Gran Premio de VLA por el Día de Mario Bros, el reportaje de Víctor Landeros, la pasarela de los conductores disfrazados de los personajes de Mario Bros y David Ortega sacó sus mejores pasos en Gánale al Capi. Además, jugamos Los Récords de VLA, Protege a la Princesa, Sin Palabras y Ultimátum. ¡Venga La Alegría!